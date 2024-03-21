Французький нападник у 2022 році продовжив контракт з паризьким клубом на привабливих умовах. Згідно з даними L'Équipe Кіліан Мбаппе отримує найбільшу зарплатню в ПСЖ серед усіх гравців.

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Чинний чемпіон Франції платить своїй зірці 6 мільйонів євро за місяць. Річна зарплатня Мбаппе становить 72 мільйони до виплати податків і без урахування бонусів. Кіліан заробляє значно більше, ніж Еріланг Холанд в Манчестер Сіті. Норвежець за рік отримує близько 50 мільйонів євро.

Другим найвисокооплачуванішим гравцем ПСЖ є Усман Дембеле. Його зарплатня становить 1,1 мільйона євро на місяць.

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