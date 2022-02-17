Бордо знайшов фахівця, який спробує врятувати команду від вильоту з еліти.

Новим керманичем жирондинців став 54-річний Давід Гійон, інформує офіційний сайт клубу. Контракт розрахований до кінця сезону.

Фехервар оголосив про призначення нового наставника – квартет українців тренуватиме німецький фахівець

Бордо звільнив Владіміра Петковіча на тлі жахливих результатів і падіння у зону вильоту. Данило Ігнатенко формально встиг попрацювати зі швейцарцем лише 9 хвилин – вихованець Шахтаря дебютував у поєдинку проти Реймса (0:5) і дуже швидко отримав вилучення. Поки українець відбував дискваліфікацію, асистенти Петковіча програли ще один матч (2:3 Лансу).

Додамо, що самостійний тренерський досвід Гійона обмежується 4 сезонами на чолі Реймса. Фахівцю доведеться витягати Бордо з дна таблиці, однак відставанння від рятівної зони не критичне – всього одне очко.

Марсель закріпився на другій сходинці, поразка Бордо без Ігнатенка, Сент-Етьєн "повстав із мертвих": Ліга 1