Бордо нашел специалиста, который попытается спасти команду от вылета из элиты.

Новым рулевым жирондинцев стал 54-летний Давид Гийон, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до конца сезона.

Фехервар объявил о назначении нового наставника – квартет украинцев будет тренировать немецкий специалист

Бордо уволил Владимира Петковича на фоне ужасающих результатов и падения в зону вылета. Даниил Игнатенко формально успел поработать со швейцарцем всего 9 минут – воспитанник Шахтера дебютировал в поединке против Реймса (0:5) и очень быстро получил удаление. Пока украинец отбывал дисквалификацию, ассистенты Петковича проиграли еще один матч (2:3 Лансу).

Самостоятельный тренерский опыт Гийона ограничивается 4 сезонами во главе Реймса. Специалисту придется вытаскивать Бордо со дна таблицы, однако отставание от спасительной зоны не критично – всего одно очко.

Марсель закрепился на второй строчке, поражение Бордо без Игнатенко, Сент-Этьен "восстал из мертвых": Лига 1