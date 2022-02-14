Ліга 1, 24 тур

Монако – Лор'ян – 0:0

Анже – Страсбур – 0:1

Гол: Гамейро, 11

Брест – Труа – 5:1

Голи: Сатріано, 7, 27, Онора, 49, 67, Муньє, 82 – Рамі, 45

Клермон – Сент-Етьєн – 1:2

Голи: Унтонджі, 39 – М. Камара, 71, Колодзейчак, 82

Нант – Реймс – 1:0

Гол: Сімон, 17

Вилучення: Абдельхамід, 14 (Р)

Ланс – Бордо – 3:2

Голи: Калімуендо, 10, Какута, 22, Фофана, 26 – Еліс, 33, Хван, 53

Метц – Марсель – 1:2

Голи: Маїга, 52 – Бакамбу, 26, Мілік, 82

Монако розписав несподівану нічию з Лор'яном і не зміг повернутися в зону єврокубків. Там залишається Страсбур (четверта сходинка), який мінімально здолав Анже завдяки голу 34-річного Гамейро. Аналогічним чином Нант переміг Реймс, але тут велику роль зіграло раннє вилучення у гостей.

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Брест не залишив мокрого місця від Труа. Жерсон Родрігес спостерігав за побиттям партнерів з лави запасних. У Данила Ігнатенка не було навіть такого "щастя", адже він отримав червону картку у дебютному матчі за Бордо. Жирондинці провалилися і цього разу, звалившись на дно турнірної таблиці. Цим місцем люб'язно поступився Сент-Етьєн, який раптом воскрес після зимової перерви – третя перемога поспіль, і "зелені" вже у зоні перехідних матчів за виживання.

Марсель закріпився на другій сходинці, відірвавшись від Ніцци на 4 очки. Провансальці зі скрипом дотиснули аутсайдера – Метц, Свою справу зробив зірковий дует нападників Бакамбу-Мілік, які відвантажили по одному голу.

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