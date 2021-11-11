"Ідеальний момент, щоб підписати Роналду в Барселону": Лапорті порадили скористатися кризою Манчестер Юнайтед
Тоні Фрейша, який програв президентські вибори Жоану Лапорті, хоче бачити Кріштіану Роналду в синьо-гранатовій футболці.
Нещодавно з'явилася інформація про можливий відхід Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед вже по завершенні сезону 2021/22. Причина – невдалі останні результати "червоних дияволів" і натягнуті взаємостосунки португальця з Уле Гуннаром Сульшером.
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Тоні Фрейша, який на останніх виборах президента Барселони посів третє місце, набравши трохи більше 9% голосів, вважає, що "синьо-гранатові" зобов'язані скористатися унікальною можливістю. Хоча мало хто уявляє перехід Кріштіану в Барселону, враховуючи виступи португальця в Реалі та епоху Ліонеля Мессі в Каталонії.
"Якщо і настане момент, щоб здійснити таке божевілля (трансфер Роналду – прим.), то саме зараз – та сама ідеальна правильна мить", – цитує Тоні Фрейшу Corriere dello Sport, посилаючись на La Porteria.
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