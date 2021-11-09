Португалець розгляне варіант з відходом, якщо команда не гарантує собі місце в Лізі чемпіонів, інформує Express.

Роналду не збирається ділитися нагородами з партнерами – португальця вдруге поспіль визнали гравцем місяця в МЮ

Влітку Роналду повернувся на Олд Траффорд, підписавши контракт терміном на 2 роки з можливістю продовження ще на один. Зірковий ветеран показує чудову індивідуальну статистику (9 голів у 13 матчах), однак загалом Манчестер Юнайтед виглядає слабко. Якщо команда Сульшера не покращить результати, то в кінці сезону тоді вже 37-річний португалець шукатиме більш амбітний проект.

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Додамо, що після 11 турів "червоні дияволи" посідають шосту сходинку АПЛ, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 5 очок.

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