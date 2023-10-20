"Люди заздрять дуже сильно. Мене, наприклад, свого часу "бухарем" розписали по всій Україні. На ICTV про мене замовний матеріал вийшов, у цьому я впевнений. Представили мене третім алкашем в Україні. Я був у шоці, мало з ліжка не впав. Але цей слід досі тягнеться.

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Як проводилися заміри? Серед футболістів чемпіонату України. Заміри взяли з космосу. Не пам'ятаю вже прізвище кореспондента-інопланетянина. Я тоді молодий ще був, не розумів, як усе влаштовано. Зараз я вже розібрався, як клепають подібний компромат.

Навіщо люди це роблять? Із заздрості, з помсти за те, що у 2008 році відмовився переходити з Дніпра в Динамо. Плюс я грав за молодіжну збірну, мав потрапити на чемпіонат світу разом із 1985 роком, бувши на рік молодшим. Був у списку, але обрізали з цієї ж причини – не перейшов у Динамо. Такий час був.

Виставили мене дурником для всіх. Якимось асоціальним типом, алкашем. Але це – повна брехня. Нікому нічого не хочу доводити. У мене є мама, тато, брат Антон і друзі, та й співробітники, які все про мене знають, бачать мене щодня. Виправдовуватися мені нецікаво. А все те, що написано про мій, нібито, алкоголізм, написано, щоб зганьбити мене без найменших доказів", – сказав Кравченко в інтерв'ю fanday.

Нагадаємо, Костянтин розпочав професіональну кар'єру у Дніпрі у 2002 році, звідки перебрався в Шахтар. Встиг пограти також у Маріуполі та Карпатах. З 2014-го по сезону провів у юрмальському Спартаку, чернігівській Десні та кам'янській Сталі, де у 2016 році і повісив бутси на цвях.

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