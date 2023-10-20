"Якщо Шахтар під керівництвом Срни зіграє феноменальний матч проти Барселони, команда гратиме з натхненням і буде хороший футбол, тоді, можливо, йому дадуть можливість працювати в клубі й надалі. Але я думаю, що він тимчасовий варіант, а через два-три тижні буде оголошено нового головного тренера.

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Фахівець, який приїде до нас в Україну, 100% має розуміти український футбол, його реалії. Він має розуміти, як підняти рівень донеччан на вищий рівень, але знайти такого фахівця зараз – складно.

В Україні також є талановиті керівники, але їх не так багато. Особисто я хотів би побачити Руслана Ротаня у найкращих умовах, але це, гадаю, нереальний варіант", – сказав Левченко у коментарі Футбол TIME.

Нагадаємо, після несподіваного звільнення Патріка ван Леувена Шахтар призначив виконувачем обов'язків головного тренера спортивного директора клубу Даріо Срну.

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