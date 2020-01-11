Мілан на виїзді переміг Кальярі, Ібрагімовіч в порядку: забив, майже оформив дубль, відіграв корисно

Мілан з Ібрагімовічем впевнено здолав Кальярі (0:2) в рамках 19 туру Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кальярі в цьому сезоні виступає краще за Мілан, але перед зустріччю з "россонері" сардинці програли 3 матчі поспіль. Команда Роландо Марана відстала від зони Ліги чемпіонів і прагнула перервати невдалу серію. Мілан також місяць не перемагав і навіть не забивав. Сьогодні вперше після камбеку в старті з'явився Златан Ібрагімовіч.

Дебют Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Мілан – Сампдорія

Початок гри залишився за Кальярі: господарі більше володіли м'ячем і будували позиційні атаки. Однак до ударів справа не доходила. Мілан, у свою чергу, непогано відповідав. Перший момент виник у Тео Ернандеса, який отримав пас з лівого флангу та розстріляв ближній кут – голкіпер впорався.

Кальярі непогано розігрував м'яч і доправляв його у чужий штрафний майданчик. Оборона гостей стримувала суперника, хоч і без помилок не обійшлося. У другій половині першого тайму Мілан перехопив ініціативу. В останні 20 хвилин перед перервою перевага "россонері" була дуже солідною – 2:9 за ударами.

Ібрагімовіч часто зустрічався з м'ячем і допомагав команді оригінальними рішеннями. Швед з гострого кута головою замкнув подачу – воротар перевів на кутовий. З цього корнера Мілан організував ще один прекрасний момент: подача, переведення на дальню стійку, а там зовсім трішки не вистачило для гола Рафаелю Леау.

Вже на першій хвилині другого тайму португальський форвард реабілітувався. Кастільєхо в центрі поля біля бокової лінії швидко розіграв штрафний закиданням вперед. Леау зачепився за м'яч і з допомогою рикошету забив у дальній кут – Ольсен не міг врятувати Кальярі.

Сардинці відповіли ефектними, але неточними ударами. Сімеоне пробив у падінні через себе – повз "дев'ятку", а Фараго розрядив гармату над поперечиною. Мілан знову віддав супернику володіння, але не сипався. Ібрагімовіч продовжував непогано чіплятися за м'яч і просувати його. Виграв 6 верхових дуелей, двічі вдало пішов у дриблінг.

На 64-й хвилині Златан отримав винагороду: ще один різкий розіграш стандарту з центра поля, Ернандес зліва прострілив у штрафний майданчик, а 38-річний форвард у дотик сколихнув сітку.

Ібрагімовіч забив дебютний гол після повернення в Мілан

Кальярі намагався відігратися, але контрвипади "россонері" виглядали гострішими. Ібра навіть оформив дубль, класно замкнувши простріл з лівого флангу, але арбітри зафіксували офсайд у шведа.

Мілан досить впевнено переміг, набрав 25 очок і піднявся на 8 місце. Кальярі продовжив серію поразок до 4 матчів і залишився на 6 сходинці з 29 пунктами.