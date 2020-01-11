Гол Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Кальярі – Мілан – 0:2

Італія — 20:53 45
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Лаціо переміг Наполі завдяки курйозному голу – "орли" вперше в історії виграли 10 матчів Серії А поспіль
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Хаві веде переговори з Барселоною, – спортивний директор Аль-СаддаІспанія — 19:37 317
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Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛАнглія — 19:20 1125
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Лестер зазнав поразки від Саутгемптона у матчі з трьома скасованими голами, Челсі розгромив Бернлі: 22-й тур АПЛ, суботаАнглія — 18:58 1491
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Мілан на виїзді переміг Кальярі, Ібрагімовіч в порядку: забив, майже оформив дубль, відіграв корисноІталія — 17:55 832