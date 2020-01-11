Гол Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Кальярі – Мілан – 0:2

Мілан впевнено здолав Кальярі (0:2) в рамках 19 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу "Футбол 24".

Перший тайм звітного поєдинку завершився без голів. Натомість після перерви Мілан спромігся забити двічі. Спочатку відзначився Рафаель Леау, а трохи пізніше – Златан Ібрагімовіч.

Мілан на виїзді переміг Кальярі, Ібрагімовіч в порядку: забив, майже оформив дубль, відіграв корисно

Після цієї перемоги Мілан набрав 25 очок і піднявся на 8 місце в турнірній таблиці Серії А. Кальярі продовжив серію поразок до 4 матчів і залишився на 6 сходинці з 29 пунктами.