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Гол Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Кальярі – Мілан – 0:2

19:08 904 Читать на русском
Гол Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Кальярі – Мілан – 0:2
Кальярі – Мілан – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Мілан впевнено здолав Кальярі (0:2) в рамках 19 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу "Футбол 24".

 
Рафаель Леау 46’
Златан Ібрагімовіч 65’
46’ Рафаель Леау
65’ Златан Ібрагімовіч

Перший тайм звітного поєдинку завершився без голів. Натомість після перерви Мілан спромігся забити двічі. Спочатку відзначився Рафаель Леау, а трохи пізніше – Златан Ібрагімовіч.

Мілан на виїзді переміг Кальярі, Ібрагімовіч в порядку: забив, майже оформив дубль, відіграв корисно

Після цієї перемоги Мілан набрав 25 очок і піднявся на 8 місце в турнірній таблиці Серії А. Кальярі продовжив серію поразок до 4 матчів і залишився на 6 сходинці з 29 пунктами.

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Теги
Відеоновини Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мілан Мілан Італія Кальярі - Мілан Кальярі Кальярі
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