Ібрагімовіч: Забивати голи досить просто – треба бути, як Златан

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч прокоментував свій хет-трик в матчі проти Спортінг Канзас Сіті (7:2).

"Забивати голи легко – потрібно просто бути, як Златан і все прийде. Я намагаюся допомагати команді найкращим чином, а це – забиті голи. Забив і повинен продовжувати в тому ж дусі", – поділився Ібрагімовіч у коментарі офіційному сайту Лос-Анджелес Гелаксі.

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Відзначимо, що завдяки цьому хет-трику Златан встановив рекорд результативності за Лос-Анджелес Гелаксі в одному сезоні, забивши 26-й гол. Раніше рекорд належав Карлосу Руїсу, який у 2002 році відзначився 24 забитими м'ячами.

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Нагадаємо, Лос-Анджелес Гелаксі розгромив Спортінг Канзас Сіті із хокейним рахунком (7:2) та піднявся на 5-е місце Західної конференції МЛС.