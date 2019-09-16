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Ібрагімовіч відзначився хет-триком в останньому матчі МЛС та встановив рекорд Лос-Анджелес Гелаксі

09:54 173 Читать на русском
Ібрагімовіч відзначився хет-триком в останньому матчі МЛС та встановив рекорд Лос-Анджелес Гелаксі
Златан Ібрагімовіч / Reuters

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч вчергове привернув до себе увагу, відзначившись хет-триком у матчі Лос-Анджелес Гелаксі – Спортінг Канзас Сіті (7:2).

Лос-Анджелес Гелаксі знищив Спортінг Канзас Сіті із хокейним рахунком 7:2 та перервав серію з 4 матчів без перемог.

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Головним героєм матчу став, звичайно ж, Златан Ібрагімовіч, який відзначився хет-триком і забив вже 26 гол у цьому сезоні МЛС. Таким чином, швед встановив рекорд результативності за Лос-Анджелес Гелаксі в одному сезоні. Минулий належав Карлосу Руїсу, який у 2002 році відзначився 24 забитими м'ячами.

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Таким чином, Лос-Анджелес Гелаксі набрав 45 очок та піднявся на 5-е місце Західної конференції МЛС, Спортінг Канзас Сіті із 37 пунктами посідає 9 місце.

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Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Відеоновини Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
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