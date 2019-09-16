Ибрагимович: Забивать голы довольно просто – надо быть как Златан

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович прокомментировал свой хет-трик в матче против Спортинг Канзас Сити (7:2).

"Забивать голы легко – нужно просто быть как Златан, и все придет. Я стараюсь помогать команде лучшим образом, а это – забитые голы. Забил и должен продолжать в том же духе", – поделился Ибрагимович в комментарии официальному сайту Лос-Анджелес Гэлакси.

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Отметим, что благодаря этому хет-трика Златан установил рекорд результативности за Лос-Анджелес Гэлакси в одном сезоне, забив 26-й гол. Ранее рекорд принадлежал Карлосу Руису, который в 2002 году отличился 24 забитыми мячами.

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Напомним, Лос-Анджелес Гэлакси разгромил Спортинг Канзас Сити с хоккейным счетом (7:2) и поднялся на пятое место в Западной конференции МЛС.