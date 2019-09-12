Ібрагімовіч ледь не став жертвою конфузу фаната – дивна реакція шведа

Після матчу МЛС Колорадо – Лос-Анджелес Гелаксі (2:1) трапився кумедний епізод. Звісно, одним із учасників моменту став Златан Ібрагімовіч.

Златан Ібрагімовіч не зумів забити гол вперше за 5 останніх матчів МЛС, а його Лос-Анджелес Гелаксі в 29-му турі на виїзді програв Колорадо з рахунком 1:2. Втім, найцікавіша подія гри трапилася вже по завершенні поєдинку.

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Кілька фанатів зуміли прорватися на поле та побігли до Ібрагімовіча. Один з них не втримався на газоні та, падаючи, ледь не зніс шведського нападника. Втім, Златан абсолютно не відреагував на це, залишившись абсолютно незворушним. Засмутився через переривання гольової серії?

До слова, в поточному сезоні Ібрагімовіч забив 23 голи, поступаючись лише Карлосу Велі (27). Гелаксі набрав 42 очки – це 8 позиція Західної конференції.

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