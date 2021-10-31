Швед вийшов у стартовому складі "россонері" і став автором єдиного гола у першій половині зустрічі. Златан забив зі штрафного, перехитривши Руя Патрісіу, який не очікував удару в воротарський кут.

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Окрім того, Ібрагімовіч відзначив два приголомшливі ювілеї. Цей гол став 400-м у його кар'єрі в рамках національних чемпіонатів та 150-м у Серії А. Цікаво, що дебютний із цих м'ячів форвард забив майже рівно 22 роки тому – 30 жовтня 1999-го. Тоді він ще виступав за Мальме.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні 40-річний швед провів лише 5 матчів у чемпіонаті Італії, в яких забив 3 голи та віддав один результативний пас.

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