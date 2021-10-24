Дебютний автогол і "правильна" результативність Ібрагімовіча у відеоогляді матчу Болонья – Мілан – 2:4
09:36 - Читать на русском
Мілан ефектно перестріляв Болонью в 9-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
21’ Адама Сумаоро
52’ Муса Барроу
58’ Роберто Соріано
Рафаель Леау 16’
Давіде Калабрія 35’
Ісмаель Беннасер 84’
16’ Рафаель Леау
21’ Адама Сумаоро
35’ Давіде Калабрія
52’ Муса Барроу
58’ Роберто Соріано
84’ Ісмаель Беннасер
Леау відкрив рахунок після асисту Ібрагімовіча. Болонья за кілька миттєвостей залишилась у меншості, чим скористався Калабрія, потужно і розкішно забивши.
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По перерві Златан вперше у своїй кар'єрі (а це 957 матчів) зрізав м'яч у власні ворота. Барроу же сенсаційно зрівняв рахунок. Втім, друге вилучення підкосило "червоно-синіх", які пропустили від Беннасера й Ібрагімовіча. Мілан набрав 25 очок і тимчасово став лідером, Болонья залишилась 9-ю.
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