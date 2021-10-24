Мілан ефектно перестріляв Болонью в 9-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Леау відкрив рахунок після асисту Ібрагімовіча. Болонья за кілька миттєвостей залишилась у меншості, чим скористався Калабрія, потужно і розкішно забивши.

Мілан у божевільному матчі перестріляв Болонью та очолив Серію А – Ібра повторив досягнення Тотті

По перерві Златан вперше у своїй кар'єрі (а це 957 матчів) зрізав м'яч у власні ворота. Барроу же сенсаційно зрівняв рахунок. Втім, друге вилучення підкосило "червоно-синіх", які пропустили від Беннасера й Ібрагімовіча. Мілан набрав 25 очок і тимчасово став лідером, Болонья залишилась 9-ю.