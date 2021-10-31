Швед вышел в стартовом составе "россонери" и стал автором единственного гола в первой половине встречи. Златан забил со штрафного, перехитрив Руя Патрисиу, не ожидавшего удара во вратарский угол.

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Кроме того, Ибрагимович отметил два потрясающих юбилея. Этот гол стал 400-м в его карьере в рамках национальных чемпионатов и 150-м в Серии А. Интересно, что дебютный из этих мячей форвард забил почти ровно 22 года назад – 30 октября 1999 года. Тогда он еще выступал за Мальмё.

Напомним, что в нынешнем сезоне 40-летний швед провел всего 5 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 3 гола и отдал один результативный пас.

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