Ібрагімовіч переходить в Мілан, – очільник МЛС

Очільник МЛС Дон Гарбер однозначно заявив щодо майбутнього скандального шведського форварда Златана Ібрагімовіча.

"Златан – цікавий персонаж. З ним не засумуєш, він захоплює. Нам потрібні такі яскраві хлопці, яким свого часу був Бекхем. Златану 38, він переходить в Мілан, в один з топ-клубів світу.

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За останні два роки він ледь не побив рекорди по голах, за ним цікаво стежити як на полі, так і за його межами. Він не дає нудьгувати, і я хотів би, щоб він повернувся. Але це вже залежить від Гелаксі.

Я насолоджувався моментами за участі Златана, особливо коли в розмові зі мною він говорив про себе в третій особі", – цитує Гарбера ESPN.

Нагадаємо, 38-річний швед вже виступав у Мілані (2010-2012 роки). Останні два сезони Златан захищав кольори Лос-Анджелес Гелаксі.

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