Ібрагімовіч офіційно покинув Лос-Анджелес Гелаксі, попрощавшись епічною заявою

Скандальний форвард Златан Ібрагімовіч вирішив, що його історія з Лос-Анджелес Гелаксі підійшла до завершення.

"Прийшов. Побачив. Переміг. Спасибі, Лос-Анджелес Гелаксі, за те, що змусив знову відчути себе живим.

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Уболівальникам Гелаксі, ви хотіли Златана, я дав вам Златана. Завжди будь ласка. Історія триває... Тепер повертайтеся до перегляду бейсболу", – написав Ібрагімовіч під фото в instagram.

Лос-Анджелес Гелаксі на офіційному сайті підтвердив відхід Златана, повідомивши про достроковий розрив контракту за обопільною згодою.

Нагадаємо, 38-річний форвард приєднався до клубу з МЛС весною 2018-го. За цей час швед провів 53 матчі, в яких забив 52 голи та віддав 17 асистів.

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За інформацією ЗМІ, найімовірніше, наступним клубом Златана стане Мілан.