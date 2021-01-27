Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч запевнив, що його сутичка з Ромелу Лукаку не мала жодного расистського підтексту.

Шведа запідозрили у нетерпимості до людей іншого кольору шкіри після фраз про "малого віслюка" і "вуду-лайно". Втім, сам Ібра заперечив ці звинувачення.

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"У світі Златана немає місця расизму. Ми всі одна раса – ми всі рівні! Ми всі гравці, хоча дехто кращий за інших", – написав 39-річний ветеран у Twitter.

Нагадаємо, Ібрагімовіч відкрив рахунок і отримав вилучення у чвертьфіналі Кубка Італії. Інтер забив два м'ячі у відповідь та переміг 2:1.

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