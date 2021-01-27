Нападающий Милана Златан Ибрагимович заявил, что его стычка с Ромелу Лукаку не имела никакаого расистского подтекста.

Шведа заподозрили в нетерпимости к людям другого цвета кожи после фраз о "мелком осле" и "вуду-дерьме". Впрочем, сам Ибра возразил эти обвинения.

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"В мире Златана нет места расизму. Мы все одна раса – мы все равны! Мы все игроки, хотя некоторые лучше других", – написал 39-летний ветеран в Twitter.

Напомним, Ибрагимович открыл счет и получил удаление в четвертьфинале Кубка Италии. Интер забил два мяча в ответ и победил 2:1.

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