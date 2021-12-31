Ібрагімовіч в одних трусах кинувся на сніг – відео новорічного шаленства
12:08 - Читать на русском
Златан Ібрагімовіч часом показує дитячий бік свого характеру.
Нападник Мілана опублікував колоритне відео на своїй сторінці в Instagram.
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Златан в одних трусах вийшов на двір, коли погода цьому не сприяла. Більше того, босий Ібра пройшов кілька метрів і безтурботно завалився на сніг.
До слова, у нинішньому сезоні 39-річний форвард зіграв за Мілан 6 матчів у Серії А, в яких забив 10 голів та віддав 1 асист. Вже понад місяць ветеран відновлюється від травми.
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