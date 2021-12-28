Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч у своєму стилі висловився про Різдво та Новий рік.

"Ніколи нічого не прошу для себе на Різдво – я сам Санта-Клаус. Я розношу подарунки всім своїм 27-м дітям: двом – у Швеції, а решта 25-м – в Мілані.

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Цього року варто привітати команду з нашою грою. Ми програли дуже мало матчів. Не знаю, чи завдяки мені це, але я дійсно щось зробив у цій команді", – цитує Ібрагімовіча Goal з посиланням на Sportsweek.

До слова, у нинішньому сезоні 39-річний форвард зіграв за "россонері" 6 матчів у Серії А, в яких забив 10 голів та віддав 1 асист. Чинний контракт Златана з італійським клубом розрахований до наступного літа.

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