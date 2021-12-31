Нападающий Милана опубликовал яркое видео на своей странице в Instagram.

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Златан в одних трусах вышел во двор, когда погода этому не способствовала. Более того, босой Ибра прошел несколько метров и беззаботно завалился на снег.

К слову, в нынешнем сезоне 39-летний форвард сыграл за Милан 6 матчей в Серии А, в которых забил 10 голов и отдал 1 ассист. Уже более месяца ветеран восстанавливается от травмы.

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