Жорстка суперечка між Ромелу Лукаку та Златаном Ібрагімовічем стала ледь не головною подією чвертьфіналу Кубка Італії Інтер – Мілан (2:1).

Зірки міланських клубів використали весь свій запас лайливих слів, щоб принизити один одного. Tuttomercatoweb виділив найбільш брудні репліки шведа та бельгійця.

Вилучення Ібрагімовіча та переможна краса від Еріксена у відеоогляді матчу Інтер – Мілан – 2:1

"Іди займайся своїм вуду-лайном, малий віслюку", – кинув Златан, зачепивши глибоку релігійність опонента. "Я трах*в тебе і твою дружину. Хочеш щось сказати про мою матір? Ходімо в тунель, і я тебе поб'ю, хвой*о", – відповів Лукаку.

Додамо, що обидва отримали по жовтій картці, а Златан після перерви взагалі був вилучений з поля. Матч завершився вольовою перемогою Інтера 2:1.

Інтер вийшов у півфінал Кубка Італії, вирвавши перемогу над Міланом у компенсований час – Златан забив і отримав червону