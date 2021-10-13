"Россонері" у дуже короткі терміни знайшли заміну Майку Меньяну. Нею став Антоніо Міранте.

38-річний італійський голкіпер приєднався до Мілана на правах вільного агента, повідомляє прес-служба клубу. Міранте підписав контракт до кінця сезону 2021/22.

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"Россонері" були змушені терміново підписувати кіпера, адже основний воротар Майк Меньян вибув щонайменше на 10 тижнів. Очікується, що Міранте замінить француза у заявці Ліги чемпіонів. Регламент турніру дозволяє це зробити, коли голкіпер вибув на 30 чи більше днів. Якщо Мілан вийде у плей-офф ЛЧ, то зможе повернути Меньяна в список у разі потреби.

Останнім клубом Антоніо Міранте була Рома, яку він покинув цього літа. Також в активі стража воріт виступи за Ювентус, Болонью, Парму, Сампдорію та інші італійські колективи. Загалом Антоніо в Серії А провів 368 матчів, 114 з яких відстояв на нуль.

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