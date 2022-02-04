"Ми боремося всюди. Чемпіонат, Ліга чемпіонів – ми знову конкурентоспроможні. Ми чудово зіграли проти Ювентуса, але нам не вистачило якості в останній третині. Це те, що нам потрібне завтра. Завтрашня гра має вирішальне значення, і ми хочемо її виграти.

Мілан достроково відпустив нападника і вже підписав іншого

Ібрагімовіч і Ребіч не будуть доступні. Втім, Томорі виконав чудову роботу, тому я думаю, що він буде доступний, хоча може і не стартувати", – наводить слова Піолі Football Italia.

Додамо, що матч Інтер – Мілан відбудеться завтра, початок о 19:00. Наразі "нерадзуррі" з 53 очками очолюють турнірну таблицю Серії А, а сусіди ділять другу сходинку з Наполі – у них по 49 пунктів.

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