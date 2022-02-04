"Мы боремся повсюду. Чемпионат, Лига чемпионов – мы снова конкурентоспособны. Мы отлично сыграли против Ювентуса, но нам не хватило качества в последней трети. Это то, что нам нужно завтра. Завтрашняя игра имеет решающее значение, и мы хотим ее выиграть.

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Ибрагимович и Ребич не будут доступны. Впрочем, Томори проделал отличную работу, поэтому я думаю, что он будет доступен, хотя может и не стартовать", – приводит слова Пиоли Football Italia.

Добавим, что матч Интер – Милан состоится завтра, начало в 19:00. Сейчас "нерадзурри" с 53 очками возглавляют турнирную таблицу Серии А, а соседи делят второе место с Наполи – у них по 49 пунктов.

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