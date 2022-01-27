Італієць П'єтро Пеллегрі не надовго затримався у Мілані. На його місце прибув серб Марко Лазетіч.

Мілан і Монако домовились про дострокове розірвання орендної угоди щодо 20-річного італійця, повідомляє прес-служба "россонері".

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Пеллегрі перебрався до команди Стефано Піолі на початку сезону, але не виправдав очікувань. Він мав підстрахувати Жиру й Ібрагімовіча, але провів лише 127 безгольових хвилин на полі, а решту сезону пропустив через травму.

Другу частину кампанії 2021/22 П'єтро проведе в оренді за Торіно. В "биків" буде можливість подальшого викупу, така опція прописана в угоді. Пеллегрі заявив про себе в Дженоа, ставши свого часу наймолодшим гравцем в історії Серії А. Його викупив Монако в 2018-му, де він провів лишень 23 поєдинки.

На місце Пеллегрі Мілан вирішив підписати ще більш юного нападника – Марко Лазетіча. 18-річний серб перебрався в Італію з Црвени Звезди, вихованцем якої він є.

Контракт новачка розрахований до літа 2026 року, він обрав собі 22 номер. "Россонері" трансфер Лазетіча, за неофіційною інформацією, обійшовся у скромні 4 мільйони євро. У сезоні 2021/22 Марко забив 7 м'ячів у 21 поєдинку за свій рідний клуб.

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