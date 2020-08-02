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Ібрагімовіч став найкращим гравцем Мілана в сезоні 2019/20 – швед перейшов до "россонері" лише в січні

14:25 - Читать на русском
Ібрагімовіч став найкращим гравцем Мілана в сезоні 2019/20 – швед перейшов до "россонері" лише в січні
Златан Ібрагімовіч / ФК Мілан

Мілан оголосив ім'я найкращого футболіста команди в сезоні, що завершився.

Златан Ібрагімовіч названий найкращим гравцем Мілана за підсумками сезону 2019/20. Про це інформує офіційний Twitter "россонері".

Ібрагімовіч визначився зі своїм майбутнім у Мілані

Зауважимо, що Ібрагімовіч провів у команді лише половину сезону. На початку січня нападник перебрався до Мілана з Лос-Анджелес Гелаксі, але встиг забити 10 голів та віддати 5 асистів у 18 матчах Серії А. Мілан завершив сезон на 6-й позиції.

До слова, контракт 38-річного Ібри з клубом завершується. Наразі майбутнє зіркового шведа залишається невідомим.

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Теги
Мілан Мілан Італія Златан Златан Ібрагімовіч
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