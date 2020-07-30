Ібрагімовіч визначився зі своїм майбутнім у Мілані

Златан Ібрагімовіч вирішив залишитись у Мілані, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Наставник "россонері" Стефано Піолі особисто переконав 38-річного шведа продовжити співпрацю з клубом. Чинний контракт Златана з Міланом завершується наприкінці літа.
У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Ібра провів 17 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 5-ма асистами. За тур до завершення Серії А Мілан розташувався на 6-й сходинці турнірної таблиці.
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