"Ібрагімовіч дуже дратує на полі": скандальний суддя розповів про божевілля Златана, який не проти очолити ПСЖ

Златан Ібрагімовіч провів за ПСЖ 4 чемпіонські сезони. Знаменитий французький суддя Тоні Шапрон поділився спогадами про роботу на одному полі зі шведським форвардом.

Їх поєднують прояви божевільної поведінки. Тільки якщо Златан, здається, завжди такий був і буде, то Шапрон зірвався лише раз. Коли Ібрі пробачали його удари кунг-фу, мовляв, це його стиль жорсткої боротьби, то зрозуміти агресію судді якось дуже важко. Тоні визнали французьким арбітром року в сезоні, коли він вдарив і відразу вилучив гравця.

Перед самим завершенням своєї кар'єри він став відомим на весь світ, і це не була приємна слава. Зараз 46-річний Шапрон, який відсудив приблизно 1500 матчів, може переважно згадувати про роботу із зірками світового футболу на одному газоні.

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"Це хлопець, який дуже дратує. Це стосується не тільки суддів. Він завжди звинувачував партнерів і намагався створити проблеми на рівному місці суперникам.

Він був божевільною людиною. На мій погляд, він фантастичний гравець, але на полі перетворювався у когось зовсім іншого. І тобі як арбітру це було дуже важко.

Дуже сподіваюсь, що він просто своєрідний актор. Тому що він говорить стільки божевільних речей. Маю надію, що Златан насправді не думає так, як розповідає", – сказав Шапрон під час подкасту BBC.

Екс-рефері пригадав цікавий момент, коли Ібра оформив хет-трик у матчі з Лор'яном. Шапрон уже було йшов з м'ячем, щоб віддати його заслуженому герою матчу, але зіштовхнувся з дикою натурою шведа.

Referee Tony Chapron oddly refuses to give Zlatan Ibrahimovic match ball after his hat-trick v Lorient pic.twitter.com/6X0zZeqg6P (via @jplusun) — Tom Williams (@tomwfootball) 24 березня 2015 р.

"Він зблизився зі мною і просто клацнув руками та гучно промовив: "М'яч!" У мене 4 доньки, і коли хтось щось просить без слова "будь ласка", не відбувається жодної реакції.

Це щось схоже. Такий собі спосіб виховання. Думаю, це було проявом неповаги. Із суспільством діється щось не так, коли ми забуваємо про такі прості речі, як "будь ласка" чи "дякую".

Далі всі стали свідками початку шоу Ібрагімовіча, адже ніхто не відважувався сказати йому "ні". Я, мабуть, був єдиним, хто йому заперечив", – зізнався Тоні.

Відзначимо, що 37-річний Ібрагімовіч днями розповів, що хотів би знову почати співпрацювати з ПСЖ, але в іншій ролі: "Якщо я повернусь туди, то лише для того, щоб стати тренером. Це єдиний шлях для повернення. Хоча зараз ще не час. Я досі активний гравець, але коли вирішу повернутись у ПСЖ і стати тренером, я повідомлю світу".

Насамкінець Шапрон розповів про своє сумне і скандальне завершення кар'єри: "Я не хотів вдарити цього гравця. Шкода, адже я завершив кар'єру в такій грі, такою ситуацією. Я лише людина, яка відчула біль і перелякалась в тому епізоді. Це не була агресія. Я відчував втому.

Це важко прийняти після 1500 проведених матчів, позаяк у тому моменті це просто був рефлекс. Гравці та тренери сприйняли випадок просто як помилку. Однак для ЗМІ та соцмереж це була велика історія. Я погоджуюсь, що суддя не має права так реагувати і прошу вибачення.

Та мене критикували гірше, ніж деяких гравців. Згадайте великого Зінедіна Зідана і його вилучення за удар головою у фіналі ЧС-2006. Реакція на те, що він зробив, була не такою значною, як на мій вчинок. Вінстон Черчілль колись сказав: "Успіх полягає в тому, щоб йти від невдачі до невдач і продовжувати посміхатися. Вважаю, що саме так ми, судді, і повинні міркувати".

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