Ібрагімовіч визнаний найкращим новачком 2018 року в МЛС

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч став найкращим дебютантом північноамериканської МЛС у 2018 році.

37-річний нападник – найкращий новачок року в МЛС, повідомляє офіційний сайт ліги.

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Цьогоріч Ібрагімовіч провів за Гелаксі 27 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав 7 результативних передач. Нагадаємо, що швед підсилив каліфорнійський клуб у березні, перейшовши з англійського Манчестер Юнайтед. У жовтні ЛА Гелаксі Ібрагімовіча безглуздо програв Динамо Х'юстон та не потрапив у плей-офф МЛС.

Раніше Златан Ібрагімовіч ставав чемпіоном Нідерландів, Італії, Іспанії і Франції.