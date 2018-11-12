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Ібрагімовіч визнаний найкращим новачком 2018 року в МЛС

22:57 65 Читать на русском
Ібрагімовіч визнаний найкращим новачком 2018 року в МЛС
Златан Ібрагімовіч / Reuters

Шведський форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч став найкращим дебютантом північноамериканської МЛС у 2018 році.

37-річний нападник – найкращий новачок року в МЛС, повідомляє офіційний сайт ліги.

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Цьогоріч Ібрагімовіч провів за Гелаксі 27 матчів, у яких забив 22 м'ячі та віддав 7 результативних передач. Нагадаємо, що швед підсилив каліфорнійський клуб у березні, перейшовши з англійського Манчестер Юнайтед. У жовтні ЛА Гелаксі Ібрагімовіча безглуздо програв Динамо Х'юстон та не потрапив у плей-офф МЛС.

Раніше Златан Ібрагімовіч ставав чемпіоном Нідерландів, Італії, Іспанії і Франції.

Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч МЛС Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі
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