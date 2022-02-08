Ібрагімовіч не може допомогти Мілану на полі через запалення ахіллу, але це не заважає йому тренувати інші групи м'язів.

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Златан у своїх соцмережах опублікував відео, як він ефектно качає прес, осідлавши боксерську грушу. "Терпіння", – підписав допис нападник.

У нинішньому сезоні Ібрагімовіч провів за Мілан 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 голів та віддав дві гольові передачі.

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