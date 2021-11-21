Швед став найстаршим автором дубля в історії Серії А, повідомляє Opta Sports.

Флорентійська битва у відеоогляді матчу Фіорентина – Мілан – 4:3

У 13-му турі чемпіонату Ібрагімовіч двічі забив Фіорентині. У цей момент Златану було 40 років і 48 днів. Окрім того, ветеран піднявся у топ-3 найстарших голеадорів Серії А всіх часів. Ібрагімовіч випередив чемпіона світу-1982 П'єтро Верховода. Попереду них лише двоє – легенда Мілана Алессандро Костакурта та культовий форвард Лаціо та Новари Сільвіо Піола.

До слова. в нинішньому сезоні Златан Ібрагімовіч провів 7 матчів у чемпіонаті Італії, в яких забив 5 м'ячів.

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