Найбільш безкомпромісна команда чемпіонату Італії приймала одного з лідерів. Фіорентина до звітного матчу жодного разу не грала внічию, а Мілан – не програвав. Обидва колективи були змушені вирішувати серйозні проблеми в обороні. Господарі не могли розраховувати на Міленковіча, Настасіча та Пульгара, а гості – на Калабрію, Томорі та Романьйолі.

Зате попереду Стефано Піолі міг розраховувати на всіх найсильніших. Навіть Ібрагімовіч з'явився у стартовому складі. Швед відразу продемонстрував, що триматиме оборонців Фіорентини у напрузі. Спочатку Златан ефкетно скидав під удар партнеру, а згодом забив. Діас вивів 40-річного форварда на удар. Ібра легко переправив м'яч у сітку. Щоправда, у обох випадках арбітри зафіксували офсайд. До рефері жодних питань у кожному з цих епізодів.

"Фіалки" вичекали, перевели подих і пішли в атаку. Активно працював правий фланг, де господарював Альваро Одріосола. Саме після одного з підключень іспанця господарі отримали право на кутовий, який став першим з трьох поспіль. Остання подача вийшла геть невдала. М'яч приземлявся у руки Тетерушану, але румунський кіпер організував катастрофу. Чіпріан випустив м'яч з рук, Габбія вирішив прикрити, а не вибивати. З-за спини італійця виник Дункан і відкрив рахунок у матчі.

Класний відкритий футбол демонстрували команди. Мілану потрібно було відіграватися, тому він і був активнішим. В епіцентрі все частіше опинявся Леау. Португалець і з-під захисника намагався бити, і здалеку стріляв, і мав завершувати класну командну комбінацію. Щоразу Рафа довго барився із ударом, даючи захисникам необхідний час нівелювати загрозу.

Якесь офсайдне прокляття Златана. Як тільки швед створював щось по-справжньому гостре, арбітр фіксував положення поза грою. Вже не перший матч Ібрі не вдається витримувати лінію з останнім захисником. Тим часом Мілан почав домінувати все більше. Фіорентині вдавалося відповідати лише у контратаках. Не більше. Під кінець тайму Ібрагімовіч нарешті уник офсайду. Класна подача К'яера у зону 11-метрової позначки. Форвард б'є у протихід голкіперу і повз дальню стійку. Найкращий момент "россонері" у першій половині. Натомість Фіорентина перед самісіньким свистком знову забила. Сапонара з лінії штрафного розкішно закрутив у дальню дев'ятку.

З роздягалень більш заведеними повернулися господарі. "Фіалки" перестали притискатися до власних воріт і більше намагалися діяти першим номером. Однак перший момент створив саме Мілан. Леау грудьми скинув на Ібру. Той з меж штрафного цілив під ближню стійку. Гримаса болю якнайкраще описала підсумок цієї атаки. Згодом Діаса збили у штрафному, але перед тим іспанець опинився у офсайді.

Стефано Піолі не став чекати останніх хвилин і кардинально змінив тактичну побудову. Потрійна заміна призвела до низки перестановок. На правий фланг вийшов більш атакувальний Флоренці, замість Салемакерса з'явився більш технічний Массіас, а Жиру приєднався до Ібрагімовіча. За іронією долі, відразу після цього у ворота Тетерушану влетів третій. Дункан запустив Влаховіча у забіг. Серб у таких ситуаціях не пробачає.

Тут вже Бонавентура, вочевидь, вирішив рятувати свою колишню команду. Джек у своєму штрафному необачно викотив м'яч Златану, який нарешті прошив Терраччано. Минуло п'ять хвилин, і швед уже дубль оформив. Леау та Ернандес розірвали оборону на лівому фланзі. Тео зробив усе, аби Ібрагімовічу нічого не заважало забити.

Фіорентина розуміла, що потрібно збити темп. Більше фолів, зупинок, і Мілан вже не штурмує ворота господарів. А у от у монотонній грі сьогодні "россонері" помилялися регулярно. От і знову чергова банальна помилка в обороні. Влаховіч з лінії штрафного майданчика закручує точнісінько під дальню стійку. Це кінець за чотири хвилини до завершення основного часу. Хоча у компенсований гості забили втретє. Знову Златан. Після удару шведа головою м'яч відскочив від поперечини, а Венуті добив його у власні ворота.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував першу поразку Мілана у нинішньому розіграші Серії А. Фіорентина набрала 21 очко та зрівнялася з Лаціо і Ювентусом – відставання до зони Ліги чемпіонів становить чотири пункти.