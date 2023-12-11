Іменитий форвард після завершення кар'єри не хотів залишатися далеко від футболу. Тривалий термін Ібрагімовіч вів перемовини з керівництвом Мілана про співпрацю. RedBird Capital Partners підтвердив повернення 42-річного шведа в понеділок в офіційній заяві.

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Ібрагімовіч виконуватиме роль старшого радника з питань власності. Златан також буде операційним партнером інвестиційного портфеля у сфері спорту, медіа та розваг. Як операційний партнер RedBird Ібра допомагатиме знаходити та оцінювати нові інвестиційні можливості для компанії та консультуватиме щодо бізнес-проектів, стратегій цифрового контенту та стратегічних ініціатив з побудови бренду.

У Мілані екс-нападник працюватиме старшим радником відділу власності. Працюючи в тісній координації як з власниками, так і з вищим керівництвом "россонері", Златан відіграватиме активну роль у спортивних і комерційних операціях клубу та сприятиме зміцненню його культури перемог. Його повноваження включатимуть розвиток гравців і високоефективну підготовку, просування глобального бренду Мілана.

"Переможцем Златана робить не лише фізичний талант, а й високий інтелект та підприємницький дух. У RedBird ми налагодили партнерство з дуже обраною групою висококласних спортсменів і митців світового класу, які здатні процвітати в екосистемі RedBird", – прокоментував призначення Ібрагімовіча Кардінале.

Нагадаємо, що шведський нападник двічі виступав за Мілан впродовж своєї кар'єри: з 2010 по 2012 та з 2020 по 2023 роки. Златан Ібрагімовіч загалом відіграв за "россонері" у 163 матчах, в яких забив 93 голи та віддав 35 асистів.

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