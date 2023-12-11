Именитый форвард после завершения карьеры не хотел оставаться вдали от футбола. Длительный срок Ибрагимович вел переговоры с руководством Милана о сотрудничестве. RedBird Capital Partners подтвердил возвращение 42-летнего шведа в понедельник в официальном заявлении.

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Ибрагимович будет выполнять роль старшего советника по вопросам собственности. Златан также будет операционным партнером инвестиционного портфеля в сфере спорта, медиа и развлечений. Как операционный партнер RedBird Ибра будет помогать находить и оценивать новые инвестиционные возможности для компании и консультировать по бизнес-проектам, стратегиям цифрового контента и стратегическим инициативам по построению бренда.

В Милане экс-нападающий будет работать старшим советником отдела собственности. Работая в тесной координации как с владельцами, так и с высшим руководством "россонери", Златан будет играть активную роль в спортивных и коммерческих операциях клуба и способствовать укреплению его культуры побед. Его полномочия будут включать развитие игроков и высокоэффективную подготовку, продвижение глобального бренда Милана.

"Победителем Златана делает не только физический талант, но и высокий интеллект и предпринимательский дух. В RedBird мы наладили партнерство с очень избранной группой высококлассных спортсменов и художников мирового класса, которые способны процветать в экосистеме RedBird", – прокомментировал назначение Ибрагимовича Кардинале.

Напомним, что шведский нападающий дважды выступал за Милан на протяжении своей карьеры: с 2010 по 2012 и с 2020 по 2023 годы. Златан Ибрагимович в целом сыграл за "россонери" в 163 матчах, в которых забил 93 гола и отдал 35 ассистов.

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