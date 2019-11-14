Клуб Бекхема проведе дебютний матч в МЛС проти команди Ібрагімовіча

Дебют футбольного дітища Девіда Бекхема відбудеться проти найтитулованішої команди МЛС.

Новачок МЛС – футбольний клуб Інтер Маямі, який належить колишньому легендарному гравцю Девіду Бекхему, – свій перший матч у вищому дивізіоні проведе 14 березня 2020 року, повідомляє AP News.

Клуб Бекхема розраховує, що Барселона відпустить Суареса безкоштовно

Суперником клубу з Флориди стане найтитулованіша команда МЛС – Лос-Анджелес Гелаксі.

Цікаво, що кольори цього клубу з 2007 по 2012 роки захищав саме Бекхем. А нині капітаном Лос-Анджелес Гелаксі є не менш легендарний швед Златан Ібрагімовіч.

"Збиті льотчики" на чолі з Ніндзя – Кальярі шокував Серію А з Маліновським та вже замахнувся на Лігу чемпіонів