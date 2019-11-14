Клуб Бекхема проведе дебютний матч в МЛС проти команди Ібрагімовіча

Італія — 13 лист 3548
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"Збиті льотчики" на чолі з Ніндзя – Кальярі шокував Серію А з Маліновським та вже замахнувся на Лігу чемпіонів
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Україна здолала Грузію в стартовому матчі відбору Євро-2020 U-17 – бенефіс таланта Динамо, який стажувався в НімеччиніЗбірна України — 13 лист 2176
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"Гол із раю": найбільш британський клуб АПЛ – капітан втратив сина, тренер п'є пиво, команда карає фаворитів і ЯрмоленкаОвертайм — 13 лист 6781
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Україна – Естонія: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЗбірна України — 13 лист 7901
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Україна – Естонія: пряма онлайн-трансляція прес-конференції Андрія ШевченкаТовариські матчі — 13 лист 2027