Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч не отримав додаткового покарання за мотивами матчу чвертьфіналу Кубка Італії

Федерація футболу Італії не помітила у діях Златана Ібрагімовіча ніяких проявів расизму, повідомляє Sky Sport Italia.

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Таким чином, 39-річний швед не отримає додаткового покарання. Нагадаємо, в 1/4 фіналу Кубка Італії Златан на полі зіткнувся з Лукаку, обмінявшись нецензурними погрозами. Кожен з форвардів отримав по одному матчу дискваліфікації.

У нинішньому сезоні Серії А Ібра провів 14 матчів, в яких відзначився 14-ма голами.

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