"Мені 39, і після всього, що я зробив, мені не обов'язково працювати. Але я як і раніше горю пристрастю до того, чим займаюся. Мені завжди мало, я завжди хочу більше. Мало хто в моєму віці грав або грає так, як я. Після 30 кар'єра йде на спад, люди закінчують. Я після 30 став тільки прогресувати.

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Чую, як американські спортсмени розповідають, що витрачають більше мільйона доларів, щоб підтримувати тіло в формі. Мені 39. Я в формі. Я граю на найвищому рівні. Я не витратив на свою форму ні копійки. Секрет не в тому, скільки ти заплатив. Секрет у тебе в голові – як сильно ти цього хочеш, ніж скільки ти готовий жертвувати. Ось секрет. Справа в психології, а психологія нічого не коштує.

Хотів би я мати мозок Златана в 25-річному тілі! Я швидше втомлююся, ніж в молодості. Багато сплю, бо довше потрібно відновлюватися. Скажімо, раніше після матчу мені потрібен був день, щоб відновити сили, відчувати себе добре. Тепер мені потрібно два-три дні. Це нормально для мого віку.

Поки можу давати результат, буду грати на високому рівні. Як тільки зрозумію, що вже не тягну, відразу піду. Мені потрібно відчувати себе живим. Потрібно відчувати, що я даю щось людям. Мені не треба ніяких поблажок тільки тому, що мені 39. Не треба, щоб мені говорили "агов, ти легше там" і таке інше. Ні, я хочу, щоб ви вважали мене футболістом світового класу і порівнювали з найкращими, тому що тоді я сам мотивую себе ще більше", - цитує Ібрагімовича офіційний сайт УЄФА.

У нинішньому сезоні Серії А Ібрагімовіч провів 6 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом.

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