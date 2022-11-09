У поточному сезоні Ібаі Гомес зіграв 7 матчів за Депортіво, не відзначившись результативними діями. Нападник вирішив повісити бутси на цвях, оголосивши про відхід із футболу у віці 32 роки.

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"Я мріяв грати у футбол. Ніколи не думав, що пограю за Атлетік Більбао у єврокубках та виграю трофеї, а також виступатиму за такі відомі клуби, як Алавес та Депортіво. Я з великою любов'ю згадую кожну результативну передачу, кожен гол, кожну перемогу та досягнуту мету, і від цього в мене волосся стає дибки.

Дякую вам від усього серця, що дозволили мені пережити цей досвід. За те, що ви дозволили мені насолоджуватися моєю великою пристрастю. Кажуть, що треба вміти прощатися. Бувають моменти, коли життя вирішує за вас, і змушує обрати той чи інший шлях. Моє серце і голова підказують, що я повинен зробити крок убік, і що настав час піти іншим шляхом.

Настав час залишити професіональний футбол, але ми будемо бачитися ще багато років. Я у цьому впевнений", – заявив Ібаі Гомес у спеціальному відеоролику.

Головним клубом у кар'єрі нападника був Атлетік Більбао (193 матчі, 18 голів, 27 асистів, фінал Ліги Європи і 2 Суперкубка Іспанії). Також Ібаі Гомес виступав за Алавес та Депортіво.

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