Екс-зірка Атлетіко, Ювентуса та Вердера Дієго оголосив про завершення кар'єри
Хавбек Фламенго Дієго Рібас вирішив припинити свою футбольну кар'єру у віці 37 років.
Дієго Рібас да Кунья у своєму твіттері повідомив про рішення завершити ігрову кар'єру, залишивши красиве останнє слово.
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"Собі зразку 1997 року – варто було вірити у свої мрії та невпинно йти за ними. Настав час відкрити нову сторінку та шукати нові виклики. Щиро дякую всім, хто так чи інакше був частиною цієї довгої та чарівної подорожі", – написав бразилець.
Зазначимо, що Дієго за свою кар'єру встиг пограти за Сантос та Фламенго в Бразилії, а в Європі – за Порту, Вердер (де і отримав свою популярність), Ювентус, Атлетіко, Вольфсбург та Фенербахче.
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