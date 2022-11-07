Дієго Рібас да Кунья у своєму твіттері повідомив про рішення завершити ігрову кар'єру, залишивши красиве останнє слово.

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"Собі зразку 1997 року – варто було вірити у свої мрії та невпинно йти за ними. Настав час відкрити нову сторінку та шукати нові виклики. Щиро дякую всім, хто так чи інакше був частиною цієї довгої та чарівної подорожі", – написав бразилець.

Зазначимо, що Дієго за свою кар'єру встиг пограти за Сантос та Фламенго в Бразилії, а в Європі – за Порту, Вердер (де і отримав свою популярність), Ювентус, Атлетіко, Вольфсбург та Фенербахче.

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Carta para o Diego de 1997...



Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável na busca deles...



Chegou a hora de partir para um novo ciclo e buscar novos desafios!



Obrigado de coração a todos que de alguma maneira fizeram parte dessa longa e encantadora caminhada! pic.twitter.com/nDB6sSgWQr — Diego Ribas (@ribasdiego10) November 5, 2022