В текущем сезоне Ибаи Гомес сыграл 7 матчей за Депортиво, не отличившись результативными действиями. Нападающий решил повесить бутсы на гвоздь, объявив об уходе из футбола в возрасте 32 лет.

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"Я мечтал играть в футбол. Никогда не думал, что поиграю за Атлетик Бильбао в еврокубках и выиграю трофеи, а также буду выступать за такие известные клубы, как Алавес и Депортиво. Я с большой любовью вспоминаю каждую результативную передачу, каждый гол, каждую победу и достигнутую цель, и от этого у меня волосы становятся дыбом.

Благодарю вас от всего сердца, что позволили мне пережить этот опыт. За то, что вы позволили мне наслаждаться моей большой страстью. Говорят, что нужно уметь прощаться. Бывают моменты, когда жизнь решает за вас, и заставляет выбрать тот или иной путь. Мое сердце и голова подсказывают, что я должен сделать шаг в сторону, и что пора пойти другим путем.

Пора покинуть профессиональный футбол, но мы будем видеться еще много лет. Я в этом уверен", – заявил Ибаи Гомес в специальном видеоролике.

Главным клубом в карьере нападающего был Атлетик Бильбао (193 матча, 18 голов, 27 ассистов, финал Лиги Европы и 2 Суперкубка Испании). Также Ибаи Гомес выступал за Алавес и Депортиво.

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