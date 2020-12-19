Захисник Борусії Д Матс Хуммельс був розлючений після зустрічі у рамках 13-го туру Бундесліги з Уніон Берліном.

Борусія мінімально поступилась берлінському клубу, що викликало роздратування у капітана "жовто-чорних" Матса Хуммельса.

Борусія Д виплатила Фавру солідну суму за розірвання контракту

Оборонець підійшов до рекламного щитка, на фоні якого мав давати коментар, та з розмаху вгатив по ньому. На щастя, конструкція витримала удар і Хуммельс почав відповідати на питання журналіста.

Зазначимо, що через цю поразку Борусія Д із 22 очками залишилась четвертою, тоді як Уніон Берлін набрав 21 очко та піднявся на 5 місце. Хуммельс у поточному сезоні провів 20 матчів, у яких записав до свого активу 3 голи та 1 асист.

Дебютний гол рекордсмена Бундесліги Мукоко не врятував Борусію Д від поразки Уніону