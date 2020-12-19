Защитник Боруссии Д Матс Хуммельс был взбешен после встречи в рамках 13-го тура Бундеслиги с Унион Берлином.

Боруссия минимально уступила берлинском клуба, что вызвало раздражение у капитана "желто-черных" Матса Хуммельса.

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Защитник подошел к рекламному щитку, на фоне которого должен был давать комментарий, и с размаху ударил по нему рукой. К счастью, конструкция выдержала удар и Хуммельс начал отвечать на вопросы журналиста.

Отметим, что из-за этого поражения Боруссия Д с 22 очками осталась четвертой, тогда как Унион Берлин набрал 21 очко и поднялся на 5 место. Хуммельс в текущем сезоне провел 20 матчей, в которых записал в свой актив 3 гола и 1 ассист.

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