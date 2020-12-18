Програму 13-го туру Бундесліги відкривав поєдинок Уніона та дортмундської Борусії. "Джмелі" розпочали активніше. Вони більше атакували та володіли м'ячем, однак берлінці теж не відсиджувались у захисті та провели кілька гострих контратак. Під час одної з них, на 17-й хвилині, рахунок міг відкрити Авоньї, але його удар з меж карного майданчика вийшов надто слабким і голкіпер зумів його парирувати. Під завісу тайму Мукоко пройшов по правому фланзі та потужно вистрілив з лінії карного майданчика – права стійка врятувала воротаря.

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Після перерви темп гри пришвидшився. На 57-й Прьомель навісив з кутового, а Авоньї головою спрямував м'яч у сітку. "Джмелі" одразу кинулись в атаку, і на 60-й Мукоко відкрився у глибину штрафного майданчика та отримав чудову розрізну від Геррейро – миттєвий постріл у ліву дев'ятку зрівняв рахунок. Після цього боротьба продовжилась і на 77-й берлінці реалізували ще один стандарт – Тойхерт навісив, а Фрідріх головою замкнув. Едін Терзіч кинув у бій свіжі сили та спробував змінити хід поєдинку, але оборона Уніона вистояла і фінальний свисток зафіксував поразку дортмундців – 2:1.

Нагадаємо, що для Юссуфа Мукоко цей гол став дебютним у професіональному футболі. Також шістнадцятирічний форвард став наймолодшим гравцем в історії, який коли-небудь забивав у Бундеслізі.

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