Колишній наставник дортмундської Борусії Люсьєн Фавр отримав компенсацію за звільнення з посади.

Швейцарський фахівець та Борусія остаточно вирішили усі питання щодо відставки тренера. Фавр отримав від клубу компенсацію у розмірі 1 млн євро, повідомляє Sport Bild.

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Нагадаємо, звільнення відбулось після розгромної поразки "джмелів" в 11-му турі Бундесліги в матчі проти Штутгарта (1:5). Також припинили співпрацю і з його асистентом Манфредом Штефесом. До кінця сезону командою керуватиме помічник швейцарця Едін Терзіч.

Зауважимо, Борусія Д йде п'ятою у чемпіонаті Німеччини, відстаючи від лідерів – Баварії і Лейпцига – на 5 залікових пунктів. Команда вийшла з першого місця у групі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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