"Джмелі" обіграли суперника з рахунком 4:2 й залишилися серед лідерів турнірної таблиці. Ця перемога дозволила Хуммельсу побити рекорд дортмундського клубу за кількістю перемог в Бундеслізі.

Борусія Д оформила камбек з Уніоном, РБ Лейпциг втратив очки з Бохумом, не забивши 2 пенальті, новий лідер Бундесліги

Досвідчений захисник провів за Борусію 348 матчів у чемпіонаті Німеччини, у яких команда перемогла 207 разів. Це новий рекорд для гравців дортмундців за кількістю виграних поєдинків, повідомляє Opta. Раніше лідером був Міхаель Цорк, який має 206 перемог в Бундеслізі у складі Борусії.

"Не очікував такого, коли 3 січня 2008 року спакував кілька речей та приїхав сюди на своїй Audi A3. Тепер, коли стоїш тут через 15 років, це все має вигляд шаленої історії", – прокоментував своє досягнення Матс Хуммельс.