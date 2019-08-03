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Хуммельс не зіграє у Суперкубку Німеччини – ще одна втрата Борусії Д

17:33 75 Читать на русском
Хуммельс не зіграє у Суперкубку Німеччини – ще одна втрата Борусії Д
Матс Хуммельс / Guido Kirchner

Повернення Матса Хуммельса на Вестфаленштадіон в ролі гравця Борусії відтерміновується.

 

Хуммельс сьогодні мав би вперше зіграти за Борусію після повернення з Баварії, однак не зможе взяти участь у Суперкубку Німеччини. Матс отримав пошкодження наприкінці ранкового тренування "джмелів", тому пропустить Der Klassiker, інформує Bild.

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Травма 30-річного захисника, який цього літа став рекордним придбанням в історії Борусії (трансфер з Баварії за 30 млн євро + бонуси), не надто серйозна, однак тренерський штаб вирішив не ризикувати його здоров'ям.

Хуммельс – четвертий новачок Борусії, котрий не зіграє в Суперкубку Німеччини. Проблеми зі здоров'ям також мають Торган Азар, Юліан Брандт і Матеу Морей. Пропустить нинішній поєдинок і основний воротар Роман Бюркі.

Нагадаємо, що Суперкубок Німеччини розіграють між собою Баварія та Борусія Д. Початок зустрічі – о 21.30. "Футбол 24" проведе текстову трансляцію.

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